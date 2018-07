Kamau e Luena são levados para o Brasil em 'Escrava Mãe'

Kamau é acorrentado. Foto: Antonio Chahestian/Record

Kamau e Luena são presos e levados para um navio rumo ao Brasil​

Terça-feira, 31 de maio

África do Sul. Kamau e Luena estão no acampamento e são surpreendidos por Osório e traficantes. Homens e mulheres são capturados e acorrentados. Kamau e Luena são presos e levados para um navio rumo ao Brasil. Os escravos chegam ao Rio de Janeiro, exaustos. Kamau consegue escapar de Osório e resgata Luena. Eles fogem pra mata. Osório e os traficantes tentam encontrá-los e desistem. Após um período, Luena está grávida de seis meses. Luena receia que a criança que espera seja branca. Ela sente as dores do parto. Na saída do acampamento Kamau encontra Osório acompanhado de outros traficantes e que já renderam os outros homens. Kamau é preso novamente. Luena dá a luz. Sob orientação de Kamau, Sipião vai atrás de Luena. Luena entrega a criança para Sipião, pois ela está sem força para fugir. Sipião leva a criança para a fazenda com Tia Joaquina. Após insistência de Tia Joaquina o coronel Custódio permite que amamentem o bebê e lhe dão o nome de Juliana. Passam 18 anos. Tia Joaquina conta a Juliana toda sua história. Juliana se banha no rio e é vigiada por Miguel. Tia Joaquina prepara diferentes pratos para o aniversário de Juliana. Coronel Custódio é acamado e se apressa em casar as filhas. Miguel chega a cidade e procura por Calisto. Ele procura um lugar para se hospedar e encontra a pensão Jardineira. Maria Isabel diz a Átila que vai se casar, eles brigam e ela vai embora. Miguel vê Maria Isabel passar de charrete. Miguel se hospeda no quartinho de Nestor. Os quilombolas estão pela mata e são surpreendidos pelo capitão Loreto e soldados. Juliana dorme e sonha com Miguel. Custódio toma café da manhã com as filhas e a esposa Beatrice. Elas estão ansiosas. Custódio diz a Maria Isabel sobre o futuro marido dela. Juliana colhe frutas em cima da árvore e Almeida se aproxima. Ela se assusta, desequilibra e cai no colo dele. Ela quer saber quem é ele, e Almeida diz ser o futuro dono dela. Ele enfia a mão por dentro do vestido de Juliana que pede para soltá-la. Almeida e Juliana se surpreendem com a chegada de Miguel que ordena que solte a moça.

Zé Leão tenta beijar Juliana a força

Quarta-feira, 01 de junho

Almeida e Miguel continuam se encarando e Juliana está assustada. Teresa e Maria Isabel estão estarrecidas diante de Custódio e Beatrice que planeja o casamento da caçula. Juliana entra correndo na cozinha e diz que tem dois homens do lado de fora. Irani fica nervosa com Nestor por hospedar Miguel. Miguel se apresenta para Custódio e pede emprego. Dr. Pacheco diz a Urraca que o estado de saúde de Custódio é grave. Juliana vai até a casa de Tia Joaquina e Miguel surge em sua frente. Custódio oferece um dote para que Almeida se case com Teresa. Maria Isabel humilha Teresa. Miguel volta para falar com Custódio e dá de cara com Miguel. Os escravos enterram Firmino. Filipa é levada contrariada para dentro da fazenda por Osório sob o olhar de Genésio. Loreto e Rosalinda discutem porque as Florzinhas não podem dançar. Filipa briga com o pai e leva um tapa no rosto. Beatrice consola Teresa. Guilherme revela ao pai que tem interesse em Teresa para espanto de Custódio. Miguel explica a Nestor o motivo que está na cidade e diz que não quer se vingar e sim fazer justiça. Juliana foge de Zé Leão pelo canavial. Ele agarra e beija Juliana no pescoço, ela consegue se desvencilhar pegando o facão na cintura dele e o fere.

Custódio expulsa Quintiliano de sua casa

Quinta-feira, 02 de junho

Juliana fere Zé Leão na barriga e na perna. Miguel explica a Nestor que não é assassino e precisa apenas de provas da verdade sobre o que realmente aconteceu. Miguel mostra as marcas nas costas a Nestor que fica estarrecido. Guilherme deseja casar com Teresa e Quintiliano discute com ele. Guilherme argumenta que uniria posses, mesmo sabendo que a esposa é filha do maior rival do pai. Osório diz a Loreto que é o novo feitor de Quintiliano. Sapião está preocupado com o sumiço de Juliana. Juliana chega com Tito Pardo e Zé Leão ferido. Bá Teixeira entra no quarto de Filipa e conversa com ela, porém se aproxima da cama e percebe que está vazia. Filipa vai até a pensão Jardineira disfarçada de homem. Juliana penteia o cabelo de Teresa enquanto conversam sobre o casamento primeiro que Maria Isabel, o motivo de tanta raiva da irmã. Quintiliano visita Custódio e Beatrice fica atordoada. Ele revela que seu filho Guilherme quer se casar com sua filha. Custódio expulsa Quintiliano de sua casa. Maria Isabel se desculpa pela grosseria com Teresa. Ela se faz de coitada para que a irmã abra mão do casamento primeiro que ela e Teresa é enganada. Guilherme fica transtornado com a revelação de Almeida que vai se casar com Teresa apenas pelo dote. No calor da discussão entre Custódio e Quintiliano, Teresa aparece e diz que não pretende se casar. Na pensão Jardineira, Guilherme ao ver Almeida com Petúnia, dá um soco nele. Zé Leão aparece para Custódio e revela que foi atacado. Ele revela que foi Juliana que o atacou.

Juliana é acorrentada no tronco

Sexta-feira, 03 de junho

Juliana está assustada diante de Zé Leão e do coronel Custódio. Custódio acredita em Zé Leão. Almeida e Guilherme brigam por cauda de Teresa. Violeta descobre que Filipa é irmã de Tomás. Elas fazem um acordo para que Violeta descubra os mistérios de seus pais e em troca, Filipa ajuda Violeta a conquistar seu irmão Tomás. Custódio quer antecipar o casamento de Teresa. Zé Leão tem autorização de Custódio castigar Juliana e Tito Pardo. Tomás, Guilherme, Miguel e Almeida vão parar na delegacia. Bá Teixeira diz a Quintiliano que Filipa tem perguntado muito sobre a mãe. Juliana é acorrentada no tronco. Filipa volta pra casa e entra pela janela, exausta. Urraca e Quintiliano se encontram na delegacia no momento em que vão soltar os filhos. Quintiliano pede que Guilherme esqueça Teresa, pois ela está apalavrada com Almeida. Miguel continua preso. Urraca e Almeida vão a casa de Custódio logo cedo para tratar do casamento. Almeida entrega a proposta para Custódio que assina o papel. Teresa se surpreende ao ver Guilherme entrando na fazenda, ele diz que a ama e sugere que fujam. Custódio sente dor e pede a Beatrice que se algo acontecer com ele, que continue o casamento da filha, ela se assusta. Custódio revela que sua doença é mais grave do que se imagina e que tem pouco tempo de vida. Petúnia vai até a casa de Almeida com um punhal em mãos. Tia Joaquina corre para avisar Teresa que Juliana será açoitada. Guilherme foge com Teresa. Miguel chega a casa de Custódio para pedir emprego e Esméria diz que Maria Isabel quer vê-lo antes. Miguel se prontifica a encontrá-la pela fazenda. Juliana está acorrentada em uma árvore. Custódio e Beatrice ficam desesperados ao saber do sumiço de Teresa. Maria Isabel faz uma proposta a Miguel. Zé Leão solta Juliana e ela cai no chão.