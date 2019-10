'Escolinha do Professor Raimundo' exibe homenagem aos 100 anos de Orlando Drummond

O ator e dublador Orlando Drummond voltou a viver o Seu Peru na 'Escolinha do Professor Raimundo'. Foto: Estevam Avellar/Globo

O ator e dublador Orlando Drummond, que completou cem anos de idade na última sexta-feira, 18, fez uma participação especial no último episódio da atual temporada da Escolinha do Professor Raimundo, que foi ao ar neste domingo, 20. A homenagem ao centenário do artista foi gravada em maio, quando ele ainda tinha 99 anos.

Na ocasião, o Seu Peru vivido por Marcos Caruso se depara com o personagem original. O ator sabia que, ao entrar na sala de aula, a cena seria contracenar com um Seu Peru 'falso', mas não sabia que seria interpretado por Drummond.

Após a 'confusão', o Professor Raimundo, interpretado por Bruno Mazzeo, filho de Chico Anysio, pede à turma que cante Parabéns a Você para o aniversariante de cem anos.

"Não tem preço. Enquanto eu estiver vivo, estarei presente com muito amor e carinho. Obrigado, obrigado, obrigado", agradeceu Orlando Drummond na ocasião das gravações.

Em entrevista ao Estado, por ocasião dos cem anos, Drummond afirmou que a alegria e o humor o ajudaram a ter uma vida mais longeva e feliz.

"Antes do humor, tem o bom humor, que eu sempre tive, graças a Deus. Por isso, eu andei pelos caminhos que andei e cheguei aonde cheguei. Na verdade, eu sempre defendi a tese de que as duas coisas mais importantes da vida são amor e humor. A alegria sempre esteve na minha vida. Então a melhor forma de retribuir tanta alegria que a vida me deu foi espalhando a alegria com o meu trabalho", disse o ator.

O início de Orlando Drummond

Orlando Drummond sabe até mesmo a data do dia em que 'tudo começou' em sua carreira. Foi na Rádio Tupi, em uma sexta-feira, 13 de agosto de 1942. "Dizem que dá azar, só me deu sorte".

Em entrevista a Zé do Caixão, relembrou detalhes de como chegou à Tupi: "Foi muito engraçado. Eu não tinha nada a ver com rádio. Começou com uma briga na Lapa, fui tomar partido de um amigo, Frederico, que era da polícia especial." Relembre aqui a carreira do ator e dublador.