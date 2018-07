Erros de digitação que mudaram o sentido de programas de TV

'Não vai esquecer de deletar o text-base, hein?'; 'Claro, pode deixar!' Foto: Reprodução / Tumblr @jornalismovaicomdeus

Com tantos canais de televisão ao redor do planeta, muitos deles com horas de programação diária ao vivo, fica difícil não encontrar alguns erros sendo transmitidos com certa frequência.

Parte deles passam ilesos e podem ser perdoados. Outros, porém, podem alterar completamente o sentido de uma frase. Imagine que a "tensão" em protesto se torne "tesão" em protesto, por falta de uma simples letra?

Confira abaixo uma galeria com os melhores erros de GCs televisivos do Brasil e de outros países: