Érico Brás substitui Marcos Mion na transmissão do 'Especial Ivete 50 anos'

Após Marcos Mion testar positivo para covid-19, Rede Globo anuncia Érico Brás como substituto para apresentar 'Especial Ivete 50 anos'. Foto: TV Globo e Instagram/@ericobras

Nesta sexta-feira, 27, acontece o show especial de 50 anos de Ivete Sangalo. Como prometido, a comemoração será transmitida pela Rede Globo, mas a emissora precisou substituir Marcos Mion, que era quem apresentaria o show, devido ao teste positivo para covid-19.

Sendo assim, Érico Brás estará ao vivo de Juazeiro, na Bahia, mostrando os detalhes do Especial Ivete 50 anos para TV Globo e Multishow, e comemorou a oportunidade.

"Estar na celebração do aniversário de Ivete Sangalo é como estar em uma celebração da arte no Brasil", disse o apresentador em um comunicado da emissora para a imprensa.

"Ivete é uma cantora que leva a música baiana para todos os lugares e levou consigo a música brasileira para o mundo. A minha expectativa não pode ser menos que positiva demais. Vai ser um grande show. Quando recebi o convite para apresentar a transmissão, de imediato preparei minha mente e meu espírito para que eu seja fogos no meio dessa celebração, que é tão merecida e, segundo a minha intuição, vai ser uma das melhores festas que a gente já fez”, continuou.

O ator não poupou elogios para a cantora e detalhou sua admiração pessoal por ela: "A minha relação com Ivete começa como fã. Eu a vi cantar nos trios elétricos de Salvador e, depois, tive o prazer de entregá-la o Troféu Dodô e Osmar, que premia os melhores do carnaval. Aquela foi a primeira vez que nos encontramos".

"Depois, nos vimos nos Estúdios Globo e nos cumprimentamos como colegas de trabalho, ela recebeu meu elogio e automaticamente retribuiu, em uma relação muito recíproca. Ivete Sangalo, para além de conseguir executar com seu talento e competência a arte que se propõe a fazer, é um verdadeiro objeto de projeção da arte brasileira. Me lembro muito bem do show marcante que ela fez no Madison Square Garden e de, ao vê-la cantar, pensar: realmente, essa mulher vai onde o vento soprar”, concluiu Érico Brás.

O Especial Ivete 50 anos será transmitido na TV Globo logo após a exibição de Pantanal. Em seguida, o show segue no Multishow, com início previsto para 00h10.