Erick Krominski é contratado para a segunda temporada de 'Shark Tank Brasil' 

Erick Krominsky também ajudará o público a entender termos técnicos de negócios e empreendedorismo Foto: Sony

Erick Krominski será o novo repórter do Shark Tank Brasil. Na segunda temporada do reality, que estreia no dia 22 de junho, o ex-CQC acompanhará os participantes do programa para conversar com eles antes e depois de falarem com os jurados.

Também será função do repórter explicar termos técnicos usados no mundo dos negócios e do empreendedorismo.

Outra novidade no programa é Caito Maia, dono da Chilli Beans, na bancada de jurados. Ele assumirá o lugar do cantor Sorocaba, que não estará na segunda temporada do reality.