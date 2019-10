Erick Jacquin critica participante de ‘MasterChef’: ‘Pode chorar, você merece’

O chef de cozinha Erick Jacquin. Foto: Felipe Rau/Estadão

Com comentários ácidos em algumas situações, Erick Jacquin dividiu opiniões na noite de terça-feira, 29, durante o episódio de MasterChef - A Revanche.

Nesta nova temporada do reality, os competidores precisam recriar os pratos responsáveis por suas eliminações em outras participações no programa.

Sabrina Kanai, eliminada na segunda edição do reality, estava entre as que tiveram uma segunda chance. Mas não agradou: ao preparar uma rã com molho, ela decepcionou Jacquin e, ao ouvir as críticas do chefe francês, confessou que iria chorar.

Ele então foi duro ao respondê-la: "Pode chorar, você merece". A atitude de Jacquin dividiu opiniões nas redes sociais. Teve quem achou engraçado, mas outras pessoas foram contra a fala do jurado.

"A dó que eu fiquei da Sabrina depois desse 'pode chorar, você merece' não está escrita", comentou uma mulher no Twitter. "Eu me encolheria ali no chão na hora, desabaria e só sairia dali carregada", afirmou outra. "Mais destruída que eu, só a Sabrina com as críticas que recebeu", brincou uma internauta.

Confira algumas reações do público:

Vou adotar o "pode chorar, você merece" quando os alunos vierem pedir pra arredondar nota. — Ivaníssima (@ivanagferreira) October 30, 2019

"pode chorar pq vc merece" eu nunca mais dava minha cara no programa bicho KKKKKKKK — káli má (@kalimalol) October 30, 2019

tem uma menina q eu tenho vontade de chegar na cara dela e falar bem séria “EI GAROTA senta aqui pode desabafar e chorar mas dps vc levanta e eu q nem te conheço sei q vc merece mais ” — Giovanna (@girezzende) October 29, 2019