Claudia Raia critica Eriberto Leão no 'Show dos Famosos' e ator rebate

Eriberto Leão recebeu críticas de Claudia Raia após apresentação no 'Show dos Famosos'. Foto: Globo/Raquel Cunha

No último domingo, 28, Eriberto Leão encarnou Belchior em sua apresentação no Show dos Famosos, do Domingão do Faustão. Uma das juradas, Claudia Raia fez algumas críticas a apresentação.

"Eu queria te propor um desafio, eu queria que você saísse um pouco desse lugar de Belchior, de Bob Dylan. Queria te ver fazendo um 'show', queria que você cantasse uma música mais enérgica. Eu quero que você me surpreenda. O Belchior é um artista que está no seu coração, o que é maravilhoso, mas eu quero ver você me surpreender", opinou Claudia.

Porém Leão rebateu a crítica: "Com todo o respeito, tem uma questão. Quando eu aceitei [o convite para participar do quadro], foi para homenagear os artistas do meu coração. O que eu quero dizer é que esses artistas precisam chegar. Eu faria no teatro todos esses mas a minha personalidade artística é muito clara e coerente nesse sentido. Mas o desafio está aceito", disse o ator.