'Éramos Seis': Globo divulga novas cenas da próxima novela das 6

'Éramos Seis' substituirá 'Órfãos da Terra' como a nova novela das 6 da Globo em 30 de setembro de 2019. A emissora já divulgou imagens e um teaser da trama, além do nome de diversos artistas que estarão no elenco. Confira a seguir os atores que fazem parte do elenco do remake de 'Éramos Seis' e seus respectivos personagens na novela.

Foto: Raquel Cunha / Globo / 'Éramos Seis' / Divulgação