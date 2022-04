‘Era mais fácil de dar tchau’, diz Eslovênia sobre sentar ao lado dos eliminados

Eslovênia, 11ª eliminada do 'BBB 22', conversou com Ana Maria Braga no 'Mais Você'. Foto: TV Globo

Na manhã desta segunda-feira, 4, Eslovênia participou do Café com Eliminado, quadro do Mais Você apresentado por Ana Maria Braga. Ela falou sobre sua trajetória no reality show e comentou alguns memes que rolaram durante sua passagem na casa.

Um dos mais populares é o fato dela ter sentado ao lado de quase todos os eliminados da edição. A modelo disse que foi apenas coincidência, mas explicou que imaginava que os participantes iriam sair.

"Pior que eu já ficava do lado da pessoa do lollipop que ia sair, porque eu já sabia que ia sair. Ficava para ser mais fácil de dar tchau e abraçar."

Além disso, outra superstição do programa é o eliminado usar roupas rosas. "Quase que eu iria vestir rosa. Foi quase. Mas ainda bem, porque eu iria virar uma chacota mundial", brincou.

Ana Maria também citou que a ex-sister conversava de forma muito rápida e que era difícil entender em alguns momentos. Ela concordou: "Eu sabia que eu falava rápido, mas agora vendo os vídeos, eu percebi que foi imoral mesmo".

Sobre o quarto lollipop, ela confessou que percebeu que tinha algo errado quando começaram a sair pessoas que eles consideravam fortes, como Jade Picon e Vyni.

"Eu mesmo me questionava muito sobre o que estava fazendo de errado", disse ela que também acrescentou que já acreditava ser eliminada pelo fato de Douglas Silva e Paulo André, com quem dividia o paredão, já terem se salvado outras vezes.

Eslô também comentou sobre seu relacionamento com Lucas. "Eu imaginava que ia dar uns beijinhos [no BBB], mas não que iria casar", brincou.

A apresentadora, então, questinou se ela amava o ex-BBB, e a modelo respondeu: "Vamos com calma, aqui fora a gente vai conseguir entender mais os sentimentos."