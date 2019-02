'Era briga o tempo inteiro', diz Leo sobre dupla com irmão Victor

A dupla sertaneja Victor e Leo à época em que eram jurados do 'The Voice'. Foto: Isabella Pinheiro / Globo / Divulgação

O cantor Leo Chaves afirmou que vivia sob constantes brigas com seu irmão, Victor Chaves, com quem formou a dupla Victor e Leo até 2018, incluindo o período em que participaram do The Voice Kids como jurados.

"[Durante] 27 anos da minha vida profissional eu compartilhei decisões, escolhas, junto com meu irmão. Juntou irmão e sócio, é complicado", contou Leo durante coletiva de imprensa do reality show The Four Brasil, da Record TV, no qual será um dos jurados.

"Acho que conviver, relacionar, é muitas vezes abdicar das suas próprias convicções ou gostos. Frequentemente tinha briga. Pra escolher repertório, pra subir em palco, pra fazer show, sim ou não, pra fazer um negócio."

Questionado sobre poder dar seu próprio voto sem a influência do irmão na TV, respondeu: "Aqui tô repetindo uma história minha, num reality, mas agora sozinho. Já fiz reality em dupla, era briga o tempo inteiro, um negócio bravo. [...] Era feia a coisa."

Aline Wirley, João Bôscoli e Leo Chaves, respectivamente, da esquerda para a direita. Foto: Blad Meneghel

"Mas acho que meu irmão sofreu mais do que eu. Como eu não tenho ele, o cérebro aprende por repetição. Eu tô sentindo falta dessas brigas", concluiu, sobre Victor.

Em 2017, Victor Chaves chegou a ser indiciado após acusações de agressão à sua mulher, Poliana Bragatini. Ela chegou a registrar um boletim de ocorrência relatando o fato.

À época, com edição do The Voice Kids gravadas previamente com a participação do cantor, a Globo editou os programas de forma a reduzir sua presença, focando o voto dos jurados apenas em seu irmão, Leo.

"Editaram minha imagem às claras e isso foi desrespeitoso e profano", criticou Victor na ocasião.

