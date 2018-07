Episódios de ‘Black Mirror’ são conectados; veja provas

Foto: Reprodução da série ‘Black Mirror’/House of Tomorrow/Netflix

Black Mirror virou tópico obrigatório quando o assunto é séries, depois de assustar muita gente com as possibilidades sombrias do futuro regido pela tecnologia.

E, como é costume desde Lost, os fãs ficaram loucos para encontrar referências ou dicas escondidas que revelem algo além do que um espectador menos atento possa perceber. Em Black Mirror, um dos grandes questionamentos foi se os diferentes episódios se passam em um mesmo universo ou têm alguma outra conexão entre si. Várias teorias surgiram, incluindo diferentes linhas do tempo dos episódios.

Charlie Brooker, criador da série, afirmou em entrevista à Vogue que não existe uma ordem de episódios no tempo, mas ele admitiu que coloca referências a outros episódios em cenas da série. Ele aponta, por exemplo, que o primeiro episódio da terceira temporada, Queda Livre, mostra uma notificação sobre o primeiro ministro Michael Callow - protagonista do primeiro episódio da primeira temporada, Hino Nacional - na tela de um dos aparelhos eletrônicos de Lacey: “Acabo de ser expulso do zoológico de novo”. Brooker afirma que é uma piada interna para os fãs.

Um usuário do fórum Reddit conhecido como Guteren reuniu várias outras referências em um post na rede. Veja algumas delas:

*Atenção: contém spoilers*