Episódios clássicos de ‘Doctor Who’ serão transmitidos de graça

A BBC Studios anunciou uma parceria com a plataforma de streaming Twitch para a transmissão dos episódios clássicos de 'Doctor Who' Foto: BBC Studios/Divulgação

Os fãs da série britânica Doctor Who que nunca assistiram aos episódios das temporadas clássicas têm uma boa noticia: a BBC Studios anunciou que fechou um acordo com a plataforma de streaming Twitch para a transmissão gratuita dos mais de 500 episódios que foram ao ar entre 1963 e 1989.

A partir do próximo dia 29 de maio, às 15h, o canal Twitch Presents irá transmitir os episódios clássicos em blocos de oito horas. Começando pelo episódio de estreia, An Unearthly Child, as transmissões inéditas vão ocorrer sempre no mesmo horário até o dia 23 de julho. Ainda não se sabe se os capítulos estarão disponíveis para serem assistidos fora do horário de exibição.

“Doctor Who tem uma grande tradição de tecnologias pioneiras, desde os primeiros VHS até os novos serviços digitais. A Twitch é outro grande exemplo disso, por ser um serviço com mais de 15 milhões de usuários ativos diários, e estamos felizes em poder oferecer a eles a chance de celebrar o legado da série e seus 55 anos de entusiasmo e inovação”, diz Nick Coulter, diretor de vendas da BBC Studios.

A Twitch começou como uma plataforma de streaming de jogos eletrônicos, mas desde sua aquisição pela Amazon, em fevereiro de 2014, começou a expandir seu catálogo para a transmissão de outras produções, como séries e eventos esportivos. “Doctor Who e sua visão inteligente da ficção científica fazem uma conexão interessante entre os interesses da comunidade da Twitch, misturando tecnologia e games”, comentou Jane Weedon, diretora de desenvolvimento de negócios da Twitch.

Veja abaixo o trailer da nova atração.