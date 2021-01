Entenda como será definido o primeiro paredão triplo do ‘BBB21’

Tiago Leifert explica nova dinâmica para o primeiro Paredão da temporada Foto: Repredução / Globoplay

Na noite desta quinta-feira, 28, Tiago Leifert contou como será definido o primeiro Paredão do Big Brother Brasil 21. A disputa já tem oito participantes imunizados e serão três vagas para a disputa da primeira eliminação. Dos quatro indicados pelo Big Fone, voto do G6, escolhido da casa e indicação do líder, um deles vai se salvar numa última prova antes da berlinda.

O apresentador revelou como vai funcionar: “Vamos falar do Paredão. Quatro participantes serão indicados ao paredão. Mas o Paredão será triplo, porque tem prova Bate e Volta. Como é que a gente vai formar esse paredão até domingo: no sábado vai tocar o Big Fone. Naquela mecânica que eu falei pra vocês que é completamente diferente".

Agora são dois telefones dentro da casa e irão tocar ao mesmo tempo, mas só um valerá. Serão 3 rodadas: no primeiro toque, quem atender vai indicar três participantes para a eliminação; já os brothers que atenderem no segundo e no terceiro toques, poderão salvar um indicado cada. O participante que não for salvo será o primeiro emparedado.

Depois, Tiago explicou que os outros 3 nomes sairão no domingo: "Aí no domingo, anjo imuniza. Líder indica. G6 em consenso indica mais alguém. A casa vota. Temos então quatro emparedados”. Porém, o próximo jogo vai liberar um deles: “Vamos à prova Bate Volta. Jogam a prova o indicado do Big Fone, o indicado do G6 e o mais votado da casa. O indicado do líder nunca joga o Bate Volta", concluiu.