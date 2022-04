'Ending Things': Amazon adquire direitos de filme com Anthony Mackie e Priyanka Chopra

Anthony Mackie e Priyanka Chopra estão no elenco de 'Ending Things', filme de ação que será produzido pela Amazon. Foto: Yara Nardi/Reuters e Mario Anzuoni/Reuters

A Amazon adquiriu os direitos sobre o roteiro do filme de ação Ending Things, que contará com Anthony Mackie e Priyanka Chopra no elenco. As informações são do Deadline.

Segundo a publicação, a nova produção tratá a história de uma matadora de aluguel que quer parar de cometer assassinatos e avisa ao seu parceiro de "negócios" que vai encerrar todos os vínculos com ele.

No entanto, ela percebe que não quer deixar de manter uma relação, e eles acabam tendo que realizar uma última missão juntos. A trama é semelhante ao clássico True Lies, de 1994.

Com os direitos em mãos, a Amazon agora precisa começar os contratos de produção para tirar o filme do papel. Contudo, os dois atores confirmados estão ocupados.

Anthony está definido para interpretar o Capitão América em um novo filme da franquia Marvel. Já Priyanka vai estrelar como Sienna Miller em Secret Daughter.

Ainda não há confirmação de outros atores no elenco e nem de data para o lançamento de Ending Things.