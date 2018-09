Endemol Shine Brasil anuncia que vai apostar em ficção e documentários

Endemol Shine Group Brasil, conhecida por reality shows de sucesso, agora tem departamento focado em ficção e documentários. Foto: Pixabay

A Endemol Shine Brasil, conhecida por reality shows de sucesso como MasterChef, Dancing Brasil, Escola para Maridos e Batalha dos Confeiteiros, vai criar um novo departamento, especializado em ficção e documentários.

Um dos primeiros projetos da nova fase da produtora será uma série ficcional de duas temporadas com dez episódios cada baseada na história de Antônio Francisco Bonfim Lopes, o Nem da Rocinha, um dos mais conhecidos chefes do tráfico da favela do Rio de Janerio. Além disso, haverá um documentário de 90 minutos sobre o tema. As produções são fruto de uma parceria com a Total Filmes, que adquiriu os direitos da história.

“A Endemol Shine Group também possui grande presença na área da ficção e distribuição, com títulos renomados já vendidos para mais de 150 países. O Brasil é um país muito rico em criação e produção de alta qualidade e temos certeza que novos projetos de sucesso internacional vão nascer daqui nos próximos anos”, explica Juliana Algañaraz, Managing Director da Endemol Shine Brasil.

Com a nova estratégia, o braço brasileiro do grupo segue os passos da Endemol Shine na América Latina, que há algum tempo já vem produzindo formatos de ficcção, como Nicky Jam: El Ganador, série que é exibida na Telemundo e também está disponível na Netflix, e dramas baseados nas histórias do Menudo e da cantora cubana Celia Cruz.

“Buscamos encontrar parcerias com autores e produtoras nacionais para representarmos comercialmente ideias que possuem espaço no mercado global, elevando a produção audiovisual brasileira a âmbito internacional. Temos um diferencial dentro da Endemol Shine Brasil que é fazer parte de uma rede de distribuição de alto padrão, com a força de uma multinacional, sendo também uma empresa 100% independente, onde comercializamos projetos para qualquer emissora ou plataforma, sem nenhuma restrição no mercado”, comenta Juliana.

Com uma política internacional multilíngue, a Endemol Shine Group já realizou títulos em mais de 15 idiomas, distribuídos ao redor do mundo. Entre os projetos estão os blockbusters Black Mirror, Peaky Blinders, Grantchester e Humans, vendidos para mais de 100 mercados ao redor do mundo.

Também fazem parte do catálogo do Grupo a série de origem sueca The Bridge – que já teve mais de quatro adaptações, distribuídas para nove territórios – as comédias israelenses Nevsu e Harem, a aclamada série alemã Dark – de onde 90% de seu público vem de fora da Alemanha.