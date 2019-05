'Encontro das rainhas dos memes', diz Gretchen sobre participação em programa de Ana Maria Braga

A apresentadora Ana Maria Braga e a cantora Gretchen no programa 'Mais Você', da TV Globo. Foto: Cristiane Ferreira/Globo

"Ela já foi estrela do rebolado, do pop, estrela pornô. É a rainha dos memes!", anunciou Ana Maria Braga ao apresentar Gretchen na edição desta quinta-feira, 9, do programa Mais Você, na TV Globo.

"O meu Twitter não para. Toda a 'galerinha jovem' que me segue acordou cedo para ver a gente nesse encontro", disse Gretchen para Ana Maria.

Com 40 anos de carreira, a cantora já vendeu 15 milhões de discos. "Te assusta ter 60 anos?", questionou a apresentadora. Gretchen respondeu: "Não. Estou feliz! Cheguei nessa idade com saúde, física e emocional. Fiz reposição hormonal também. Meu grande problema era a enxaqueca, mas hoje não tenho mais", afirmou.

A cantora contou que colocou lente nos dentes e fez harmonização facial. "É o assunto do momento! Foi uma mudança radical. Muita gente falava no começo que eu estava deformada que tinha boca de Coringa. As pessoas não esperam o processo. A gente tem que desinchar!", desabafa.

Gretchen foi considerada a 'rainha do bumbum' no início de carreira e, 40 anos depois, é chamada de a 'rainha dos memes'. "Todo dia posto no Instagram, no Youtube. Meu seguidores no Twitter são jovens de 12 aos 17 anos. No Instagram, tem mais o público feminino. E no Facebook, pego as mulheres mais velhas, aquelas senhorinhas que aprenderam a usar a ferramenta agora", explica.

A produção do programa montou um palco para a cantora, com direito a globo espelhado, como nas discotecas de antigamente. Ao som de Conga, Conga, Conga, a 'rainha do bumbum' fez até a apresentadora rebolar.

Intrigada, Ana Maria pergunta sobre as pausas que Gretchen faz na carreira de vez em quando. "Eu preciso ter os meus momentos de mulher, ser a 'Maria'. Preciso ser mãe, mulher, lavar roupa, fazer comida. Se não tenho esses momentos, não consigo ser a Gretchen. Mas não abandono a internet. A internet é meu filho mais novo, é meu bebê, e tenho que cuidar com todo o carinho", enfatiza.

Sobre o Dia das Mães, Ana Maria Braga separou um trecho do depoimento do filho Thammy Miranda. "Tenho muito orgulho de ser seu filho. Espero que, quando eu tiver um filho, que eu consiga ser pelo menos 1% do que você é para mim", declarou Thammy para Gretchen, que é mãe de sete filhos.

A cantora já é avó de dois netinhos e mais dois estão a caminho. "E estou esperando a resposta do Thammy, né? Se acontecer, serão três netos a caminho até o fim do ano", disse. Thammy e Andressa Ferreira estão no processo de fertilização in vitro desde o início do ano, nos Estados Unidos.

Vida na França

Gretchen não vive mais em solo brasileiro e explica que busca sossego: "Eu fui morar fora do Brasil porque aqui não tenho privacidade. Primeiro fui morar nos Estados Unidos. Meu marido é português mas vive na França há muitos anos. Agora eu moro na França e faço turnês no Brasil. Aqui no Brasil, eu tiro foto, dou carinho para os fãs".

Número de casamentos

Ana Maria Braga também quis saber quantas vezes efetivamente a cantora foi parar no altar. "Não casei 17 vezes não, isso é fake! Mas cansei de desmentir. As pessoas falavam para me magoar. Eu nem ligo mais. Se quiser falar que casei 20, 30 vezes, nem me importo. Quero ser feliz!", diz. Gretchen argumenta que teve relacionamentos em que chegou a morar com os namorados, mas nada foi oficializado.

Antes de começar o Mais Você, Gretchen usou o stories do Instagram para convidar os fãs para acompanharem o programa. "Vocês já estão todos online? Porque hoje será o encontro das duas rainhas dos memes. Vocês não podem perder a renovação desses memes!", alertou.

A cantora Gretchen, que participou do programa 'Mais Você', de Ana Maria Braga, na TV Globo. Foto: Instagram/@mariagretchen

Durante o programa, os fãs de Gretchen na internet não perdoaram. "Acabou para você, Britney! Gretchen rainha do playback", escreveu um seguidor. "Namaria chamando a Gretchen de rainha dos pornôs (risos)", disse outra. Acompanhe a série de memes sobre o encontro entre a cantora e Ana Maria Braga.

Que a Gretchen coloque a NaMaria pra dançar, nunca te pedi nada #MaisVoce pic.twitter.com/JlmbWH8n0C — Allex (@a_lexsg) 9 de maio de 2019

#maisvoce Mortaaaa q a Gretchen falou das rainhas do meme . Que fofa !!!!! pic.twitter.com/mP2cAmAkDX — Fabizinha ácida (@fabiana_fam) 9 de maio de 2019

