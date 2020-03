‘Encontro com Fátima Bernardes’ fica sem plateia pela primeira vez

'Encontro com Fátima' foi ao ar sem plateia nesta segunda, 16. Foto: Reprodução/ TV Globo

O Encontro com Fátima Bernardes foi apresentado, pela primeira vez, sem plateia, nesta segunda-feira, 16, mesmo dia em que completou duas mil edições no ar. A apresentadora do programa, Fátima Bernardes, explicou que a medida é resultado da pandemia do novo coronavírus.

Logo no início da edição, Fátima lamentou a ausência do público na data especial: “Eu adoraria celebrar essa data com a nossa plateia por aqui, mas pela primeira vez em quase oito anos o nosso estúdio está sem plateia”.

Ela destacou que a decisão seguiu as recomendações de evitar aglomerações para prevenir a transmissão do novo coronavírus, e também citou outras medidas, como a suspensão de aulas e o cancelamento de shows e grandes eventos.

“Por aqui, nós tomamos a precaução de, durante os próximos dias, não ter plateia. Eu já estou sentindo muita falta da energia das pessoas aqui pertinho, mas é fundamental seguir essas medidas de segurança”, comentou a apresentadora, que então deu início ao programa.

Em seu Instagram, Fátima Bernardes lembrou que, ainda devido à pandemia, a plateia do programa já havia sido reduzida pela metade na semana anterior. Ela ressaltou que a decisão não foi tomada devido ao surgimento de algum caso de contágio envolvendo alguém do programa, sendo apenas uma medida de prevenção.