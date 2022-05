'Encanto': Lin-Manuel Miranda quer atração no parque da Disney antes de sequência do filme

Lin-Manuel Miranda disse que sequência de 'Encanto' não é a prioridade no momento. Foto: Aude Guerrucci/Reuters

O compositor Lin-Manuel Miranda, que foi responsável pela trilha musical de Encanto, revelou que tem esperanças para uma sequência da animação, porém ainda não é uma das suas prioridades.

Em entrevista ao portal Insider na última quinta-feira, 28, durante tapete vermelho da Federação Hispânica em Nova York, ele disse que está mais ansioso para ver a atração no parque da Disney.

"Foi engraçado porque todo mundo está tipo: 'Haverá uma sequência? Haverá um show?' e eu disse: 'Quero um passeio [no parque] antes de querer isso'."

Miranda também disse que o braço de criação da Disney, que desenvolve parques temáticos, está trabalhando em algo sobre a animação, porém ele ainda não sabe detalhes.

Lin-Manuel Miranda disse que Disney está trabalhando em uma atração com 'Encanto' para o parque, porém ainda não tem detalhes. Foto: Disney

Em fevereiro deste ano, o compositor contou ao The Wrap que havia conversado com Bob Chapek, CEO da Disney, sobre a possibilidade de construir a casa da família Madrigal para que os visitantes do parque pudessem caminhar por dentro dela. No entanto, ele não teve nenhuma confirmação de como será o projeto.