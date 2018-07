'Encantada' terá continuação e novo diretor é confirmado

Cena do filme 'Encantada'. Foto: Reprodução

Em 2007, Amy Adams deu vida a princesa Giselle que saiu dos contos de fadas diretamente para a Nova York moderna e real em Encantada. O filme conquistou milhares de fãs e, depois de muitos boatos, sua continuação foi confirmada e o diretor finalmente foi escolhido. As informações são do site The Wrap.

Adam Shankman, que já dirigiu Hairspray, Um Amor para Recordar e Operação Babá, será o responsável. E o título do segundo filme é bem sugestivo, Desencantada. Na continuação, a história vai se passar dez anos depois do primeiro filme e Giselle terá um drama: será que o 'felizes para sempre' existe mesmo?

Não há informações sobre a data de estreia do filme, mas tudo indica que as gravações comecem nos primeiros meses de 2017.