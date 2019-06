Empresa cria série feita apenas com conteúdo de banco de imagens

Getty Images criou série a partir de banco de imagens. Foto: Reprodução de 'Getty Images | COMA – Episode 1' / YouTube

Seria possível produzir uma série sem atores, sem set de filmagem e sem ligar uma única câmera? A empresa Getty Images realizou esse feito, cujo conteúdo veio apenas do banco de imagens da empresa.

Intitulada Coma, a primeira série original da plataforma acompanha a vida de David, um sarcástico paciente em coma que não sabe quem é e o que fez para chegar a esse estado.

O projeto se divide em três episódios, disponíveis no YouTube, e foi desenvolvido em parceria com a agência AlmapBBDO, com produção da Stink Films.

Confira abaixo o trailer da série:

Ao ver a primeira parte da série, você pode se perguntar sobre as imagens em movimento. É que a Getty Images tem um banco com vídeos também, não apenas fotos.

Além dos três episódios, o projeto conta com um site interativo em que o público tem acesso aos vídeos e aos boletins médicos do paciente fictício. Acesse o site aqui.

Assista:

Episódio 1

Episódio 2

Episódio 3