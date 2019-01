Emocionada, Sophia Abrahão vai às lágrimas em último 'Vídeo Show'

Joaquim Lopes e Sophia Abrahão no último 'Vídeo Show' Foto: Reprodução de 'Vídeo Show' (2019) / Globo

O último Vídeo Show foi ao ar nesta sexta-feira, 11, mais de 35 anos após sua estreia. A edição começou sem um grande clima de despedida, com os apresentadores Joaquim Lopes e Sophia Abrahão dançando e se abraçando, sem citar o fim do programa a princípio.

"Sejam muito bem-vindos. Está começando seu Vídeo Show ao vivo, temos um programa muito bacana. Né? Vamos segurar as pontas", introduziu Joaquim, acompanhado por Sophia: "Sim, então vamos lá dar uma olhada no que vem no programa hoje, bem vindos."

Posteriormente, o fato foi citado pelos apresentadores: "Como a gente tá hoje fazendo nosso último episódio do Vídeo Show, muita gente se manifestou nas redes sociais. É um programa que mora na memória afetiva de muita gente."

"Gente, para pra pensar. São 35 anos de história mostrando todos os arquivos da televisão", refletiu Joaquim. No fim da atração, Sophia chegou a se emocionar e chorou.

O último Vídeo Show

Apesar de diversas mensagens e recados lidos sobre o fim ao longo do programa, a maior parte das reportagens desconsideravam o fato e seguiam a normalidade do que se viu na rotina da atração nos últimos tempos. À exceção de uma homenagem final, o término, anunciado oficialmente somente na última terça-feira, 8, mal foi mencionado.

A primeira matéria exibida trouxe detalhes da casa do apresentador André Marques e sua relação com as diversas cadelas que cria. Depois, um reencontro entre Klara Castanho e Mario Paz, ator argentino com quem contracenou em Viver a Vida, novela de 2009.

No quadro apresentado por Matheus Mazzafera, a entrevistada foi Regiane Alves. O ator David Junior cozinhou e passou uma receita de lombo ao molho ao molho chimichurri e, os aniversariantes da semana e, em sequência, um Por Onde Anda? com atores mirins do elenco de Caminho das Índias.

O ator Micael Borges foi o convidado do quadro comandado pelo humorista Carioca. Depois, um quadro musical com Caetano Veloso.

Ao longo do programa, foram mostradas diversas mensagens publicadas em redes sociais por atores e ex-apresentadores do Vídeo Show sobre o término do programa, como Cissa Guimarães, Otaviano Costa, Rafael Cortez, Zeca Camargo, Ana Furtado, Nathalia Dill, ner Cadete, Monica Iozzi, Renata Ceribelli, Rodrigo Sant'Anna, Bruno de Luca e Fafá de Belém.

Também foram exibidos alguns trechos de edições passadas do programa com o quadro Revirando o Baú do Vídeo Show, como a reencenação da abertura de Brega e Chique por Angélica e André Marques, um vídeo com diversas cenas da dramaturgia da emissora ao som da música Senta e Levanta, uma compilação de cenas envolvendo espelhos em programas da casa.

Por fim, os apresentadores destacaram que o Vídeo Show chega ao fim após 7366 edições, e foi exibido um vídeo com alguns dos "milhões de momentos felizes" mostrados pela atração ao som da música Trem Bala de Ana Vilela.

Sophia Abrahão se emocionou e não conteve as lágrimas: "Esse programa só é possível porque somos apaixonados por essa trajetória. São 35 anos de uma rede de paixão por esse programa."

"A Única palavra que fica no meu coração, no da Sophia e de todo mundo que tá aqui é gratidão. [...] Meu irmão me disse esses dias: quase tudo que é muito bom, não dura pra sempre. Dura tempo suficiente pra se tornar inesquecível", complementou Joaquim Lopes.

Como de costume ao longo de diversos anos, o programa foi encerrado com uma frase declamada por Miguel Falabella: Tudo vem com o tempo para quem sabe esperar."

O anúncio do fim do Vídeo Show

A Globo informou que o Vídeo Show chegaria ao fim após mais de 35 anos no ar sem muito alarde, por meio de um comunicado intitulado Um janeiro de novidades sem parar na Globo, que citava a "despedida de programas que fizeram história na televisão brasileira" na última terça-feira, 8.

"A partir da próxima segunda-feira, dia 14, a Sessão da Tarde passa a ir ao ar mais cedo, às 14h, com o fim do Vídeo Show. O programa que mostrou os bastidores das produções da Globo durante mais de 35 anos se despede do público nesta sexta-feira, dia 11", consta em um trecho.