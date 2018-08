Emmy Rossum deixa a série ‘Shameless’ após nove temporadas

A atriz Emmy Rossum anunciou sua saída da série 'Shameless' após nove temporadas Foto: Mario Anzuoni/Reuters

A atriz norte-americana Emmy Rossum divulgou carta aos fãs em sua página oficial no Facebook na quinta-feira, 30, anunciando sua saída da premiada série Shameless após a nona temporada, que estreia na televisão norte-americana em setembro.

“Eu sei que vocês vão continuar sem mim. Ainda há muitas histórias dos Gallagher a serem contadas e eu sempre vou torcer pela minha família. Não pensem como se eu tivesse ido embora, mas que tenha só me mudado para outro quarteirão”, escreveu Emmy no seu longo desabafo onde agradece o apoio do elenco, produção e fãs da série.

“Emmy Rossum será eternamente parte da família Shameless”, disse o criador da série, John Wells, em nota enviada ao site Deadline. “Nossa porta sempre permanecerá aberta para que Fiona [personagem de Emmy Rossum] volte para casa para uma visita ou em definitivo. Eu quero continuar contando a história desta família imprevisível e todos nós em Shameless sentiremos saudades de Emmy e sua maravilhosa Fiona”, completou.

Shameless é transmitida no Brasil pelo canal pago I.Sat e conta a história de Frank Gallagher (interpretado por William H. Macy), um alcoólatra que precisa criar sozinho seis filhos. A produção já ganhou três Emmys, a principal premiação da televisão norte-americana.

Leia abaixo a carta completa que Emmy Rossum escreveu aos fãs (em inglês).