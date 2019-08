Emmy Awards não terá apresentador, decidem produtores da transmissão

A 71.ª edição do Prêmio Emmy ocorre em 22 de setembro de 2019. Foto: Robyn Beck/AFP

Os produtores da transmissão televisiva do Prêmio Emmy decidiram realizar a próxima cerimônia, em setembro, sem um apresentador. A escolha segue o que foi feito no último Oscar, em fevereiro.

A justificativa é que, sem um apresentador, a cerimônia poderá dedicar mais tempo à celebração de séries populares que acabaram recentemente, afirmou nesta quarta-feira, 7, um executivo da Fox, emissora que transmitirá a premiação.

Vários programas de televisão, muitos deles premiados, foram concluídos no último ano, incluindo as séries Game of Thrones, The Big Bang Theory e Veep. A produção da HBO baseada nos livros de George R. R. Martin bateu recorde de 32 indicações ao prêmio.

Os prêmios Emmy, que homenageiam o melhor do conteúdo televisivo norte-americano, ocorrem no dia 22 de setembro. As cerimônias de premiação em Hollywood normalmente contam com uma celebridade no papel de apresentador, abrindo o show com um monólogo e depois fazendo intervenções no andamento do programa.

VEJA TAMBÉM: Prêmio Emmy: relembre como foi a premiação há dez anos