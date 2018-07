Emmy Awards bate novo recorde por diversidade em suas indicações

O ator Donald Glover foi um dos indicados ao Emmy Awards 2018. Foto: Kevork Djansezian/ Reuters

O Oscar da TV americana bateu novo recorde este ano ao indicar mais profissionais de minorias étnico-raciais na premiação. O Emmy Awards 2018 terá 36 indicados pertencentes a grupos minoritários sociais - o número sobe para 38 se considerarmos os apresentadores de reality shows. Em 2017, esse número estava em 30 indicados.

De acordo com o site Deadline, o aumento se deve principalmente à explosão dos programas independentes por conta do crescimento dos serviços de streaming - o que criou inúmeras oportunidades para esses profissionais, que sempre ficaram à margem da programação dos grandes canais de TV, mostrarem seu trabalho.

A atriz Sandra Oh, por exemplo, se tornou a primeira mulher de origem asiática (ela nasceu no Canadá em uma família de imigrantes coreanos) a ser indicada como melhor atriz de série na categoria drama por seu trabalho na série Killing Eve. Ela, no entanto, já havia sido indicada cinco vezes antes, como coadjuvante, por sua atuação como Cristina Yang em Grey's Anatomy.

Outro destaque foi Donald Glover, que foi indicado em nada menos do que cinco categorias, incluindo como melhor ator em comédia por Atlanta e por dirigir, escrever e produzir a série do canal FX. Em 2017, ele se tornou o primeiro homem negro a vencer o Emmy por dirigir uma série de comédia.

O crescente movimento para incluir atores e profissionais das artes vindos de minorias étnico-raciais atingiu seu auge após a edição de 2016 do Oscar não ter indicado ninguém desses grupos pelo segundo ano consecutivo.

Na época, diversos artistas se disseram decepcionados e incomodados com a situação, e foi criada a hashtag #Oscarssowhite (Oscar tão branco, em tradução livre) para debater - e criticar - o tema nas redes sociais.

Alguns nomes conhecidos também figuram na lista de indicados: RuPaul por apresentar o reality RuPaul's Drag Race; Antonio Banderas pelo papel principal em Genius: Picasso; Ricky Martin como ator coadjuvante na série The Assassination of Gianni Versace; e Viola Davis como atriz convidada na série de drama em Scandal.