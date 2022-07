Emmy 2022: Zendaya se torna a mais jovem indicada duas vezes como melhor atriz

Zendaya fez história ao se tornar a mais jovem indicada pela segunda vez como melhor atriz ao Emmy. Foto: Caitlin Ochs/Reuters

Zendaya foi indicada pela segunda vez como Melhor Atriz em Série de Drama no Emmy. Ela fez história nesta terça-feira, 12, ao se tornar a mais jovem artista nomeada duas vezes ao prêmio na categoria, ambas pela atuação em Euphoria, série da HBO.

Em 2020, a estrela já havia quebrado um recorde por ser a mais jovem vencedora na categoria de Melhor Atriz em Série de Drama. Agora com 25 anos, Zendaya também recebeu outras duas menções pelo trabalho no seriado, como produtora e compositora.

Na categoria de Letra e Música Original, concorrem duas canções de Euphoria, que foram escritas em parceria com a atriz: Elliot's Song do episódio All My Life, My Heart Has Yearned for a Thing I Cannot Name (música de Labrinth e letra de Muzhda Zemar-McKenzie e Zendaya) e I'm Tired do episódio You Who Cannot See, Think of Those Who Can (música de Labrinth e letra de Zendaya e Sam Levinson).

Além de ser a mais jovem indicada como atriz e produtora, ela é também a primeira mulher negra a ser nomeada por atuação e composição no mesmo ano. No total, Euphoria recebeu 16 indicações, incluindo a de Melhor Série Dramática.

Com duas temporadas disponíveis e já renovada para a terceira, a série está disponível na HBO Max.

No Instagram, Zendaya agradeceu: "Fazer esta série com esse elenco e equipe de pessoas incrivelmente talentosas que tive o privilégio de aprender todos os dias foi o ponto alto da minha vida. Estou tão orgulhosa de ter trabalhado ao lado de vocês e parabéns. Não tenho palavras para expressar o amor e a gratidão que sinto agora, tudo que eu posso dizer é obrigada, de todo o meu coração".