Emmy 2021: Saiba onde assistir as séries vencedoras

Olivia Colman, que dá vida à rainha Elizabeth II em 'The Crown', posa com sua estatueta do prêmio Emmy em 2021 Foto: Peter Nicholls/Reuters

A 73ª edição do Emmy aconteceu na noite deste domingo, 19, em Los Angeles. The Crown e Ted Lasso dominaram a lista de vencedores sendo, respectivamente, a melhor série de drama e a melhor série de comédia, enquanto O Gambito da Rainha foi escolhida como melhor minissérie.

Na disputa entre os serviços de streaming, a Netflix foi a grande vencedora, com nove premiações. A Apple TV+ levou quatro prêmios e a HBO Max ficou com três.

Confira abaixo a lista dos vencedores e saiba em qual plataforma de streaming assistir cada série:

Série de comédia

Ted Lasso

Ted Lasso levou melhor série de comédia, além de melhor ator (Jason Sudeikis), ator coadjuvante (Brett Goldstein) e atriz coadjuvante (Hannah Waddingham) dentro da categoria.

Onde assistir: Apple TV+

Hacks

Hacks levou a estatueta de melhor atriz para Jean Smart, melhor roteiro (Lucia Aniello, Paul W. Downs e Jen Statsky) e a melhor direção (Lucia Aniello) em séries de comédia.

Onde assistir: HBO Max

Série de drama

The Crown

The Crown emplacou a melhor série de drama e todas as categorias de atuação, com melhor ator (Josh O'Connor), atriz (Olivia Colman), ator coadjuvante (Tobias Menzies) e atriz coadjuvante (Gillian Anderson). A série sobre a família real britânica também venceu as categorias roteiro (Peter Morgan) e direção (Jessica Hobbs).

Onde assistir: Netflix

Minissérie ou filme para TV

O Gambito da Rainha

O Gambito da Rainha foi escolhida como melhor minissérie e melhor direção com Scott Frank.

Onde assistir: Netflix

Mare of Easttown

Mare of Easttown levou os prêmios de melhor atriz para Kate Winslet, melhor atriz coadjuvante para Julianne Nicholson e melhor ator coadjuvante para Evan Peters em minissérie ou filme para TV.

Onde assistir: HBO Max

Halston

Halston ficou com melhor ator em minissérie ou filme para TV com Ewan McGregor.

Onde assistir: Netflix

I May Destroy You

I May Destroy You​ emplacou o melhor roteiro para Michaela Coel.

Onde assistir: HBO Max