Emissoras de TV exibem suas retrospectivas de 2020 nesta semana

Gloria Maria e Sandra Annenberg na 'Retrospectiva 2020' da Globo Foto: Globo / Divulgação

O ano de 2020, marcado pela pandemia do novo coronavírus, está chegando ao fim. As principais emissoras da TV aberta aproveitam os últimos dias de dezembro para relembrar como foi o ano realizando retrospectivas com os principais fatos ocorridos.

Na Globo, Gloria Maria e Sandra Annenberg serão as apresentadoras da Retrospectiva 2020, que vai ao ar após A Força do Querer na próxima terça-feira, 29.

No Globoplay, haverá uma versão exclusiva do espsecial, dividida em cinco episódios: O Ano do Vírus, O Ano da Perplexidade, O Ano da Diversidade, O Ano do Fogo e O Ano da Incerteza.

A Retrospectiva 2020 do SBT vai ao ar nesta segunda-feira, 28, a partir das 23h30. O programa contará com apresentação de Marcelo Torres. Benjamin Back e Téo José abordarão a parte esportiva da atração.

Na Record TV, Carolina Ferraz e Eduardo Ribeiro comandam a Retrospectiva 2020. Também haverá participação remota de Celso Freitas e Marcos Hummel e um espaço dedicado aos noticiários regionais. O programa vai ao ar nesta segunda, 28, às 22h45.

Outros canais já exibiram suas retrospectivas. A Band, por exemplo, levou a sua ao ar com "um olhar para 2021" na última segunda-feira, 21 (assista aqui). Já a RedeTV! fez a sua no Dia de Natal, 25 de dezembro (clique aqui para assistir).