‘Emily em Paris’: Confira o trailer da segunda temporada da série

Lily Collins interpreta protagonista do seriado 'Emily em Paris' Foto: Netflix

A Netflix divulgou o primeiro trailer da segunda temporada de Emily em Paris nesta quinta-feira, 18. Os novos episódios chegam no streaming no dia 22 de dezembro.

Na prévia, pode-se ver Emily lutando contra uma paixão avassaladora e suas convicções pessoais, tudo isso enquanto vive e trabalha em Paris. Diferentes visuais e cenários também se destacam na nova produção.

Criada por Darren Star (Sex and the City), a trama acompanha a social media norte-americana Emily, protagonizada por Lily Collins, que recebe a oportunidade de trabalhar em Paris.

Em um país novo, ela precisa lidar com a barreira de linguagem, chefes raivosos, os desafios de sua profissão, e também vários romances. Recentemente, as primeiras imagens do 2º ano da série revelaram um novo interesse amoroso para a personagem de Collins, Alfie (Lucien Laviscount).