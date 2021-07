Emicida lança show completo de 'AmarElo Ao Vivo' na Netflix

Emicida lotou o Teatro Municipal de São Paulo em novembro de 2019 com o lançamento do disco 'AmarElo' Foto: Jef Delgado

Depois de lançar na Netflix o documentário AmarElo - É Tudo Pra Ontem, em dezembro do ano passado, Emicida anunciou mais uma novidade no streaming. O show completo, que aparece na produção, está disponível na plataforma.

O rapper lançou nesta quinta-feira, 15, o registro do evento realizado no Theatro Municipal de São Paulo, em 2019. A apresentação do álbum AmarElo contou com participações de Pabllo Vittar, Majur, MC Tha, Drik Barbosa e Jé Santiago.

Com 1h40 de duração, a produção conta com direção do cantor, Fred Ouro Preto e produção de Evandro Fióti. Emicida também disponibilizou, pela Laboratório Fantasma em parceria com a Sony Music, o álbum ao vivo da apresentação nos aplicativos de música.

"Bem, esse passado que insiste em não passar ainda nos mantém cuidadosos numa rotina de distanciamento, máscaras, higienização constante e cuidado, mas é impossível não comemorar a oportunidade de, neste momento, retornar à sala da casa de todo mundo (e no mundo todo) com a turnê que a covid-19 nos roubou", disse o artista.

"Que possamos com essa nova 'invasão' oferecer um pouco da luz da esperança que acende nossos olhos todas as manhãs. A turnê AmarElo está chegando na sua cidade, mas, dessa vez, não na casa de shows, nada disso, nosso encontro vai ser na sua casa. Oferecendo ao mundo histórias de um Brasil teimoso, de vida e de sonhos, que é grande demais pra ser engolido por qualquer momento de tristeza. Continuemos teimosos e vivos!", declarou.

