Em vídeo, Reinaldo Gottino fala sobre mudança da Record para CNN Brasil

Reinaldo Gottino: jornalista trocou a Record TV pela CNN Brasil. Foto: Instagram / @rgottino

O apresentador Reinaldo Gottino, que pediu demissão da Record TV para ser contratado pela CNN Brasil, conforme anúncio feito pelo canal nesta quarta-feira, 18, publicou um vídeo em seu Instagram falando pela 1ª vez sobre a mudança em sua carreira.

"Não foi possível falar antes, fazer uma despedida, mas, neste momento, é possível falar sobre tudo que aconteceu. Obrigado Record, obrigado direção [por] todos esses anos que vivemos juntos. Só coisas boas para falar dessa emissora que me abraçou", afirmou Gottino.

Na sequência, prosseguiu: "Eu sei que fui importante para a Record, mas a Record foi muito mais importante para mim".

Gottino ainda agradeceu ao público pelo apoio: "Quero agradecer a você, espectador, que aprendeu a gostar do meu trabalho, me acompanhar na televisão. Agora vou para um novo momento, uma nova fase, para uma marca mundial de jornalismo. Vou para a CNN [Brasil] honrado com esse convite", encerrou.

Assista ao vídeo publicado por Reinaldo Gottino falando sobre sua saída da Record TV e contratação pela CNN Brasil:

