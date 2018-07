Em talk show às avessas, Xuxa revela ter feito xixi em todas as piscinas em que mergulhou

Foto: Divulgação/TBS

Em um talk show convencional, o entrevistador engata uma sequência de perguntas a seu convidado diante de diversas câmeras ligadas. As baboseiras e as confissões ditas em 'off' (com as câmeras desligadas) sequer chegam ao conhecimento do público. No Show do Kibe, o processo é o inverso. Apresentado por Antonio Tabet, o Kibe do Porta dos Fundos, o programa estreia sua segunda temporada neste domingo, 7, no canal TBS.

Serão 13 novos episódios, todos com atletas olímpicos como entrevistados. O primeiro deles é o ex-nadador Fernando Scherer, o Xuxa, que acabou fazendo revelações inusitadas nos momentos em que ele acreditava serem os intervalos da entrevista.

"O Xuxa disse que fez xixi em todas as piscinas que entrou na vida dele. O Xuxa mijou em todas as piscinas que ele nadou até hoje", disse Antonio Tabet em entrevista ao E+, aos risos. "Ele contou que nos Jogos Olímpicos que ele participou, os nadadores faziam concurso de xixi. Eles mergulhavam na piscina, iam nadando devagar e urinando ao mesmo tempo. Quem fizesse o maior rastro de urina dentro da piscina, ganhava. Era uma modalidade olímpica à parte dos jogos oficiais."

Quando o personagem do dia entra no estúdio, Tabet impõe um clima descontraído e arma situações inusitadas, fingindo ter as câmeras desligadas. O que os convidados não sabem é que a entrevista já está valendo, e acabam revelando mais detalhes de suas vidas do que deveriam.

"Como o programa é exibido em um canal a cabo as pessoas não se envolvem muito. Acho que o formato não tem prazo de validade, porque cada temporada é por nicho. A primeira foi com outros humoristas, e a segunda com atletas olímpicos", explicou o apresentador, que deixou escapar a confirmação da terceira temporada. "Na próxima, faremos apenas com jogadores de futebol", antecipou.

Show do Kibe estreia neste domingo, 7, às 23h59, no canal TBS.