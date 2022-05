Em 'Star Wars Day', Disney+ divulga trailer de 'Obi-Wan Kenoby'

Novo pôster de série 'Obi-Wan Kenobi', que estreia neste mês. Foto: Disney+

Nesta quarta-feira, 4, é o Star Wars Day - dia em que os fãs da franquia postam homenagens e organizam de maratonar os filmes -, e o Disney+ aproveitou para lançar o trailer oficial da Obi-Wan Kenoby.

A nova série se passa dez anos após os eventos de A Vingança dos Sith e vai trazer o reencontro entre o Mestre Jedi Obi-Wan Kenoby (interpretado por Ewan McGregor) e o Darth Vader (Hayden Christensen).

Também estão no elenco os atores Benny Safdie, Bonnie Piesse, Indira Varma, Joel Edgerton, Kumail Nanjiani, Moses Ingram, O’Shea Jackson Jr., Rupert Friend, Simone Kessell e Sung Kang.

A produção está prevista para chegar ao catálogo do serviço de streaming no dia 27 de maio com dois episódios e os outros quatro serão lançados semanalmente.

Assista ao trailer: