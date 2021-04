Em semana com três paredões no 'BBB 21', Arthur, João e Pocah estão na berlinda

Arthur, João e Pocah estão no novo paredão do 'BBB 21', que será definido nesta quinta Foto: Fabio Rocha/ TV Globo

O Big Brother Brasil 21 está na reta final. Com isso, Tiago Leifert anunciou que o programa teria três paredões em uma semana. O desta terça-feira, 20, eliminou Caio, com 70,22% dos votos do público.

Na mesma noite, houve a prova do líder, que consagrou Gil do Vigor. Contrariando a expectativa do público, no lugar de Viih Tube, que já indicou o colega diversas vezes para a berlinda, Gilberto decidiu colocar Pocah na berlinda.

Os dois mais votados pela casa compuseram o paredão: Arthur e João Luiz.

Os telespectadores deverão escolher até quinta-feira, 22, quem deve ser o próximo a sair do reality show. A próxima formação de paredão deverá ocorrer na noite de domingo, 25.

Ao se tornar líder, Gil do Vigor decidiu escolher Juliette, João e Fiuk para permanecer no quarto vip até o fim de seu 'reinado'.

Assista ao vídeo: