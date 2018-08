Em rede social, Ratinho posta foto antiga de casamento e vira alvo de fãs

O apresentador Carlos Massa, o Ratinho. Foto: Divulgação/ SBT

Nesta quinta-feira, 23, Ratinho usou a hashtag throwback thursday para lembrar o casamento dele com Solange. No perfil oficial dele no Instagram, o apresentador publicou uma foto antiga e brincou com os presentes que ganhou na época: “A gente tava bem de presentes. Detalhe: ganhei também umas 20 bacias de alumínio, 2 penicos, etc”, escreveu. Os internautas não perdoaram e brincaram com a aparência e o estilo do apresentador na época. “Ratinho era bem magrinho!” e “O tempo lhe fez bem, viu, Ratinho” foram algumas das manifestações.

Carlos Massa, o Ratinho, está no SBT desde 1998. O apresentador passou pela Record TV e CNT, protagonizando programas jornalísticos policiais, sempre com uma pitada de dramatização e revolta. Atualmente a frente do Programa do Ratinho, na emissora de Silvio Santos, Ratinho comanda a atração que tem uma pegada mais humorística, com direito a barracos entre famílias e participação da plateia.