Em novo filme ‘Pokémon’, Pikachu fala na língua humana pela primeira vez

Ash e seu pokémon Pikachu Foto: Reprodução de cena do filme 'Pokémon: I Choose You' (2017) / Shogakukan-Shueisha Productions

De todas as novidades que Pokémon O Filme: Eu Escolho Você poderia trazer, a que mais pegou os fãs de surpresa foi uma cena em que o Pikachu fala na mesma língua que seu treinador Ash.

O filme foi lançado em 2017 para comemorar os 20 anos da franquia de um dos animes mais populares do mundo. O longa trouxe uma nova versão da primeira temporada do original com algumas reformulações na história e no visual.

Mas nenhuma mudança poderia preparar os fãs para a cena em que Pikachu arrisca algumas palavras na língua humana. O fato ocorreu durante uma luta com pokémons e Ash protegeu o Pikachu do ataque dos outros monstros.

“Pikachu, porque você não entra na pokébola?”, pediu o jovem treinador. Pikachu respondeu: “É porque eu quero estar sempre com você”. Foi a primeira vez que o pokémon falou assim.

Um vídeo divulgado na internet mostra a reação de alguns espectadores em uma sala de cinema. Confira: