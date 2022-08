‘Em Nome do Céu’ e ‘Abbott Elementary’ chegam em agosto ao Star+

Andrew Garfield protagoniza a nova série do Star+: Em Nome do Céu Foto: Agência bcbiz

As séries Em Nome do Céu e Abbott Elementary chegam com exclusividade ao Star+ dia 10 de agosto. As duas produções receberam indicações ao Emmy 2022, premiação que gratifica os melhores programas de televisão do horário nobre nos Estados Unidos. A minissérie estrelada por Andrew Garfield e a nova série de comédia com a participação de Tyler James Williams, juntas, possuem oito indicações.

A produção Em nome do Céu foi inspirada no romance de Jon Krakauer, que conta a jornada dos acontecimentos que levaram ao assassinato de Brenda Wright Lafferty (Daisy Edgar-Jones) e sua filha em um subúrbio em Salt Lake Valley, em Utah, no ano de 1984. O caso acaba nas mãos do detetive Jeb Pyre (Andrew Garfield), um mórmon devoto, que questiona a própria fé quando descobre a relação entre os crimes e segredos sobre a origem de sua religião.

Já em Abbott Elementary a temática de comédia se passa numa escola pública predominantemente negra da Filadélfia. Professores dedicados e um diretor com surdez leve compõem o enredo que mostra a realidade de dificuldades que eles enfrentam. Querendo ajudar seus alunos, entretanto, os docentes que têm poucos recursos, ainda encaram a oposição do distrito escolar em relação à educação das crianças.

Outras produções do Star+ também receberam indicações ao Emmy 2022, entre elas estão Atlanta, com estreia da terceira temporada em 24 de agosto e três indicações, How I Met Your Father, com duas indicações e This Is Us com uma indicação.