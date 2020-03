Em meio coronavírus, canais por assinatura liberam sinais gratuitamente

Ocupando o período do começo da tarde, o 'Visão CNN' será responsável pela cobertura de notíciais nacionais e internacionais, contando com repórteres, comentaristas e correspondentes internacionais. Ele será apresentado por Cassius Zeilmann, que anteriormente trabalhava no SBT, e Luciana Barreto, que estava no Canal Futura, do Grupo Globo, com exibição das 13 às 16 horas

Foto: CNN Brasil / Divulgação