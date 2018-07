Em ligação, Jô faz Porchat chorar e diz que novo apresentador tem potencial

Porchat e Jô se emocionaram durante telefonema e choraram Foto: Reprodução

Em 2002, pela primeira vez, Fábio Porchat era apresentado ao mundo no Programa do Jô. Catorze anos depois, Jô ligou para o humorista para desejar boa sorte e dar sua bênção para a estreia do Programa do Porchat, na Record.

A ligação aconteceu por causa de um texto, publicado na coluna do humorista na revista Isto É, em que ele fala de Jô como sua grande referência. "Como imprimir ritmo, segurança, leveza e seriedade ao mesmo tempo? E como fazer tudo isso sem 'copiar' o Jô? Já fiz alguns testes e ensaios e a vontade de fazer 'uou!' assim que a banda para de tocar é imensa, por exemplo. Eu chego a visualizar o Bira na minha banda. O Jô está totalmente na minha veia. Ainda bem", escreveu Porchat.

Ao ler o texto, Jô ficou emocionado, telefonou para o humorista e, enquanto conversavam, os dois choraram e trocaram elogios.

Ao E+, Fábio Porchat preferiu não revelar todos os elogios. "Eu só não vou falar aqui porque vai parecer que eu to contando vantagem, mas ele me elogiou, me desejou boa sorte e disse que eu tenho potencial".

Elenco e entrevistados. O programa estreia na próxima quarta-feira, 24, mas ainda há indefinições no elenco. Havia duas possibilidade de humoristas mulheres para entrarem no grupo, no entanto, nenhuma delas foi escolhida até o momento.

De acordo com o apresentador do programa, depois de bons e maus momentos delas nos testes, a equipe optou por deixar a escolha de lado por enquanto para focar na estreia. O assunto deve ser retomado assim que Porchat sentir que é o momento de voltar a testá-las.

Sobre os entrevistados do programa, Porchat revela que a Record deu total liberdade para que ele usasse o elenco da casa. "Vou espremer a Record até o último figurante de 'Dez Mandamentos'", disse entre risadas.