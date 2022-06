Em homenagem a Steve Carell, Minions recriam abertura de 'The Office'; assista

Minions fazem paródia da abertura de 'The Office'. Foto: YouTube/The Office

Em celebração a presença de Steve Carell na dublagem original de Minions 2: A Origem de Gru, o canal oficial de The Office publicou nesta quarta-feira, 22, uma releitura da abertura da série com os personagens do desenho animado.

Nas imagens, Gru aparece no papel de Michael Scott - interpretado no seriado por Steve - e os Minions dão vida aos demais personagens.

O vídeo também promove a estreia do filme, que chega aos cinemas brasileiros no dia 30 de junho. A produção conta a história de Gru ainda criança, antes de se tornar um vilão.

Assista: