Em ‘Doutor Estranho’, Wanda faz reflexões sobre amor: ‘O que é a dor, senão o amor perseverante?’

Wanda e Stephen Strange se encontram em ‘Doutor Estranho no Multiverso da Loucura’. Foto: YouTube / Marvel Entertainment

A uma semana do lançamento de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, nesta sexta, 29, a Marvel divulgou um trailer promocional, onde a história do personagem de Benedict Cumberbatch, Dr. Stephen Strange, se mistura com a da vingadora Wanda Maximoff, interpretada por Elizabeth Olsen.

As novas cenas mostram a importância da participação de Wanda no filme, que é procurada pelo Doutor Estranho quando ele descobre que um novo inimigo está tentando destruir diferentes universos. Ele sabe que Wanda já conhece muito do Multiverso e tenta conseguir ajuda.

A história ainda mostra cenas da série WandaVision, do Disney +, incluindo o passado amoroso da personagem, que se casou com outro vingador, o Visão, após o filme Vingadores: Guerra Infinita. “O que é a dor, senão o amor perseverante?”, se questiona a personagem.

Em outra cena, divulgada anteriormente, os filhos de Wanda aparecem, dando a entender que eventos consecutivos à série terão espaço no filme.

Só saberemos como ela vai intervir no Multiverso no dia 5 de maio, quando o filme chega aos cinemas brasileiros, mas sabemos que os poderes de Wanda serão determinantes para a jornada de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura.