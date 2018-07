Em documentário, príncipe Harry fala da última conversa que teve com sua mãe

William e Harry participam de documentário em homenagem a princesa Diana Foto: Werner Nosko/Reuteres

Os príncipes William e Harry estão envolvidos no documentário Our Mother Diana: Her Life and Legacy (Nossa Mãe Diana: Sua Vida e Legado, em tradução livre), uma coprodução da HBO com a britânica ITV.

O documentário é previsto para o dia 31 de agosto, dia em que a morte de Diana completa 20 anos. No material, fotos inéditas e muitas memórias serão compartilhadas pelos príncipes.

Harry, por exemplo, lembra da última conversa que teve com sua mãe. Foi ao telefone, e ele tinha apenas 12 anos de idade. "E se eu soubesse que era a última vez que eu falaria com a minha mãe, as coisas que eu faria - as coisas que eu teria dito a ela", diz o príncipe em trecho do documentário.

Os irmãos avisam que não voltarão a falar de Diana publicamente e que toparam participar deste documentário para registrar o lado da família e das pessoas que realmente conheciam Diana. "Aqueles que querem proteger sua memória e querem lembrar as pessoas da pessoa que ela era: o calor, humor e como ela era como mãe", diz William.

Assista a um trecho do documentário: