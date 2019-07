Em clima descontraído, Silvio Santos expulsa Lívia Andrade do palco e a chama de 'maconheira'

O apresentador Silvio Santos Foto: YouTube / @Programa Silvio Santos

Silvio Santos expulsou Lívia Andrade do palco do auditório no último domingo, 7, durante o Jogo dos Pontinhos.

De acordo com o dono do SBT, a âncora do Fofocalizando estava bêbada por estar falando mais que o normal. "Só tomando umas cachaças para eu não enfartar. A gente é muito certinha. Não bebe, não fuma, não extravasa. Estou precisando tomar umas agora", disse ela.

Lívia falou também, em tom de brincadeira, que anda depressiva e precisa "afogar as mágoas na cachaça". Silvio Santos então rebateu entrando em contato com o diretor do programa. "A empresa não tem um regulamento? Esse regulamento não diz que artista bêbada não pode participar do programa?", questionou. "Está no código do programa", confirmou o homem.

Em seguida, o apresentador expulsou Lívia do jogo, mas ela resistiu e foi para a plateia, onde pegou uma suposta garrafa de cachaça e bebeu. "Você falou que eu não posso trabalhar alterada, mas no auditório ninguém falou nada", justificou.

'Sempre foi maconheira'

Silvio Santos perguntou ainda para Lívia Andrade sobre o uso de entorpecentes. "Se te ofereceram droga, prefere maconha, lança-perfume, etc?", questionou. "Se não uso, como vou preferir?", respondeu a jornalista. "A última vez que fizeram isso foi com maconha e eu joguei na privada", completou. "Jogou nada. Sempre foi maconheira", afirmou Silvio Santos, em tom de brincadeira.

Assista a um trecho:

VEJA TAMBÉM: Situações 'inusitadas' em que Silvio Santos se envolveu