'Em Casa com os Gil': Série sobre família de Gilberto Gil ganha pôster e data de estreia

Cartaz de divulgação oficial da série documental 'Em Casa com os Gil', do Prime Video, sobre a família de Gilberto Gil. Foto: Prime Video

O Prime Video anunciou nesta terça-feira, 17, a data de estreia da série documental Em Casa com os Gil. A produção será lançada no dia 24 de junho na plataforma de streaming.

Em cinco episódios de 30 minutos, a série vai mostrar a família de Gilberto Gil em preparação para uma turnê na Europa que celebra os 80 anos do cantor. De acordo com a plataforma, eles passaram 20 dias em um retiro criativo em uma casa no interior do Rio de Janeiro.

Além do dia do lançamento, a Amazon também divulgou um cartaz oficial da série. Nele, é possível ver todos os integrantes da família Gil que estarão no documentário, incluindo Flora, Preta e Bela.

O documentário promete mostrar, além do processo criativo para o espetáculo, momentos da intimidade da família, músicas que marcaram as diferentes gerações dos Gil e discussões sobre o racismo no País.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais