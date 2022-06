'Em Casa com os Gil': Prime Video divulga trailer de reality com a família Gil

'Em Casa com os Gil' acompanhará um retiro da família Gil em Araras, interior do Rio de Janeiro. Foto: Prime Video

Nesta quarta-feira, 1º, a Prime Video divulgou o trailer oficial da série documental Em Casa com os Gil. O reality acompanhará uma reunião da família Gil para a preparação da turnê em comemoração aos 80 anos de Gilberto Gil, que acontecerá na Europa.

Em cinco episódios, a série trará um retrato sincero da dinâmica familiar no retiro em Araras, no interior do Rio de Janeiro, e um preparativo para a comemoração do aniversário. O cantor ganhou, até mesmo, uma festa junina particular.

Além de Gilberto, também participam integrantes como Flora, Bela, Preta, Flor, Nara, João, Francisco, Bem e JP Demasi.

O reality tem idealização e direção geral de Andrucha Waddington e direção de Pedro Waddington e Rebeca Diniz.

Na Amazon Music, também foi lançada a canção Realce, que fará parte da trilha sonora.

Em Casa com os Gil estreia no dia 24 de junho em mais de 240 países.

Assista ao trailer:

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais