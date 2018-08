Em ‘Acampamento de Verão’, da Cartoon Network, dois amigos descobrem os desafios de crescer

Oscar e Loba-Espinho em 'Acampamento de Verão'. Foto: Cartoon Network

Os personagens Oscar e Loba Espinho foram levados até uma ilha para passar as férias, mas eles não imaginavam nada de bom daquele lugar. Foram necessários apenas alguns minutos após os pais se despedirem, entretanto, para eles descobrirem que se tratava de um lugar literalmente mágico. É assim que começa o Acampamento de Verão, nova atração do Cartoon Network.

Criado por Julia Pott, as aventuras que a dupla vive junta foi inspirada nela mesmo e na amizade com Tom. Tudo começou quando ela foi fazer faculdade em Nova York, longe de casa e da família. “Eu fiquei com muita saudade de casa, e ficava pensando sobre essa ideia de sair da zona de conforto. No mesmo período, Tom também mudou para a cidade e nós dois começamos a explorar Nova York juntos”, contou a criadora ao E+.

É justamente nas novas descobertas que moram a diversão e o aprendizado do desenho. Enquanto Oscar e Loba percebem que há muito de positivo para se absorver num universo em que as monitoras são bruxas, em que as árvores falam e em que os marshmallows mordem, também entendem que mudanças nem sempre são ruins e que às vezes é preciso se virar sozinho.

“Os personagens percebem que mudanças de vida não são necessariamente ruins e que não é ruim sair da zona de conforto. Oscar tem muita dificuldade no início, mas acaba virando aquele que mais mostra suas emoções conforme o desenho vai se desenvolvendo”, opina Julia, cujas referências para Acampamento de Verão também vieram das histórias de Charlie Brown e Snoopy, pela amizade, e Harry Potter, pelos elementos mágicos.

Sob o olhar de Oscar, o desenho gira em torno das descobertas e desafios que são mudar de rotina e ficar longe de casa, como é fazer novos amigos e como essas amizades são capazes de tornar situações difíceis e perigosas muito mais fáceis de encarar.

A criadora diz que, nesse enredo, é trabalhada essa questão de crescimento emocional. “O desenho explora bastante a questão emocional, a gente conta a história de cada personagem, mostrando que cada um tem situações que os fazem ser quem são. É um desenho para crianças que estão crescendo, mudando, e ainda tentando entender quem elas são”, diz.

Acampamento de Verão estreou no sábado, 18, e terá novos episódios todos os sábados, sempre às 13h, no Cartoon Network.

