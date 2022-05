'Elvis' recebe 89% de aprovação de críticos no Rotten Tomatoes

O ator Austin Butler interpreta Elvis Presley em novo longa biográfico. Foto: Warner Bros.

O filme Elvis ainda não chegou aos cinemas, mas já agradou aos críticos. Isso porque o longa apareceu com 89% de aprovação do Rotten Tomatoes, um dos maiores sites de críticas de cinema.

O site elenca avaliações publicadas em blogs, jornais e portais de notícias e opiniões do público geral, criando uma pontuação que vai de 0% a 100% e classifica um filme como "tomate maduro" ou "tomate podre".

Elvis chega ao grande público no dia 14 de julho, mas já foi exibido e aplaudido durante o Festival de Cannes. No Rotten Tomatoes, a crítica elogiou a "fórmula" do longa, além da direção de Baz Luhrmann e a performance de Austin Butler, que interpreta o protagonista.

O filme contará a história de Elvis Presley do começo da vida até a morte precoce, aos 42 anos. O astro do rock será vivido pelo ator mirim Chaydon Jay na infância e por Butler na fase adulta.

Em uma entrevista coletiva feita durante o Festival de Cannes, Austin, conhecido por ter interpretado Tex Watson em Era uma Vez... em Hollywood, revelou que ficou dois anos estudando a voz e os movimentos do cantor.

Além dele e de Chaydon, o ator Tom Hanks também aparece em um dos papéis mais importantes. Ele interpreta o Coronel Tom Parker, empresário que "descobriu" Elvis. O filme mostrará a ambiguidade do personagem, responsável pela carreira do astro pelo resto da vida.

Assista ao trailer de Elvis:

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais