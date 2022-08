'Elvis' chega à HBO em 2 de setembro

O longa não é apenas biográfico, mas também um musical. Foto: Warner Bros. Pictures

Elvis , novo filme biográfico do realizador Baz Luhrmann, estrelado por Austin Butler e pelo vencedor do Oscar Tom Hanks, estará disponível na HBO Max a partir de 2 de setembro. A produção traça a vida do Rei do Rock & Roll, Elvis Presley (Butler), desde as suas origens até o estrelato.

A produção convida o espectador a conhecer a ascensão exponencial da sua carreira, mas também vai além, com um olhar mais profundo sobre as complexas relações de Elvis com a sua família, o seu agente, o coronel Tom Parker (Hanks), seus fãs e ele próprio.

Elvis mergulha na complexa dinâmica entre Presley e Parker que se estende por mais de 20 anos, desde a ascensão de Elvis à fama até seu estrelato sem precedentes, no contexto cultural dos Estados Unidos. No centro dessa viagem está uma das pessoas mais significativas e influentes na vida do músico, Priscilla Presley (Olivia DeJonge), com quem tem a sua única filha, Lisa Marie Presley.

O longa - apresentado pela Warner Bros. Pictures e produzido pela Bazmark, Jackal Group - não é apenas biográfico, mas também um musical. O repertório das canções de Elvis Presley inclui êxitos como Burning Love, Can't Help Falling in Love, Hound Dog e Unchained Melody. Embora muitas das canções apresentem a voz original do Rei, outras foram adaptadas e modernizadas por artistas do momento como Måneskin, Doja Cat, Eminem e Tame Impala.

'Elvis' é estrelado por Austin Butler. Foto: Warner Bros. Pictures

O elenco também inclui a atriz de teatro Helen Thomson, que interpreta a mãe de Elvis, Gladys; Richard Roxburgh como o pai de Elvis, Vernon; Olivia DeJonge como Priscilla Presley; Luke Bracey como Jerry Schilling; Natasha Bassett como Dixie Locke; David Wenham como Hank Snow; e Kelvin Harrison Jr., que interpreta BB King. Além deles, Xavier Samuel, que interpreta Scotty Moore; e Kodi Smit-McPhee, como Jimmie Rodgers Snow.

Interpretando outros artistas musicais icônicos apresentados no filme estão a cantora/compositora Luhrmann Yola como a irmã Rosetta Tharpe; o modelo Alton Mason como Little Richard; Gary Clark Jr. como Arthur Crudup; e a cantora Shonka Dukureh como a recentemente falecida Willie Mae "Big Mama" Thorton.

O indicado ao Oscar (O Grande Gatsby, Moulin Rouge!), Luhrmann dirige a produção, a partir do roteiro escrito por ele ao lado de Sam Bromell, Craig Pearce e Jeremy Doner, e da história que co-escreveu com Jeremy Doner. O filme é produzido pelo próprio Luhrmann, Catherine Martin, Gail Berman, Patrick McCormick e Schuyler Weiss, vencedores do Oscar. Courtenay Valenti e Kevin McCormick são produtores executivos.