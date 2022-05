Elton John ganhará documentário sobre turnê de despedida produzido pelo Disney+

Documentário produzido pela Disney+ vai contar a carreira de Elton John e mostrar os últimos shows ao vivo do cantor. Foto: Angela Weiss / AFP

O cantor Elton John vai ganhar um documentário produzido pelo Disney+. Goodbye Yellow Brick Road vai contar a trajetória e acompanhar a turnê de despedida do cantor, que tem o último show ao vivo marcado para novembro deste ano.

Com direção de R.J. Cutler e David Furnish, marido de Elton, o documentário terá filmagens inéditas dos últimos 50 anos da carreira do músico, bem como diários manuscritos e imagens dele com a família.

Segundo o site Deadline, a Disney desembolsou cerca de US$ 30 milhões para comprar os direitos da produção. "Que emoção e honra é eu e David Furnish conseguirmos criar esse visual íntimo e único de um dos artistas mais celebrados do mundo. Assim como para muitos, a música de Elton John tem um significado profundo para mim há décadas, e esta oportunidade é nada menos que um destaque e privilégio na carreira", afirmou Cutler.

Ainda de acordo com o Deadline, Furnish disse: "Elton e eu não poderíamos pensar em um colaborador melhor do que R.J. Cutler para um filme que representa mais do que apenas a carreira de Elton – é a vida dele".

Goodbye Yellow Brick Road ainda não tem data de estreia definida mas estará disponível exclusivamente no catálogo do Disney+.