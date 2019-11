Elliot e ET se reencontram 37 anos após 'E.T.: O Extraterrestre'; assista

Elliot e ET tiveram encontro emocionante em comercial americano, 37 anos depois de 'E.T.: O Extraterrestre'. Foto: Xfinity / Reprodução

A nostalgia chegou às telinhas americanas com um reencontro entre Elliot e ET, do filme E.T.: O Extraterrestre (1982), 37 anos após os dois se despedirem.

No vídeo, da emissora NBC com a empresa Xfinity, duas crianças - filhas de Elliot - começam a investigar o porquê de as lâmpadas natalinas da casa estarem piscando. De repente, elas encontram o ET e se assustam.

Elliot, ainda interpretado pelo ator Henry Thomas, aparece preocupado para ver o que está acontecendo, quando se emociona ao encontrar o amigo. "Você está de volta", diz.

A criatura, então, decide passar um fim de semana com Elliot, interage com a família dele e é introduzido às tecnologias atuais da vida humana, como os óculos de realidade virtual e a internet.

Sem dar spoilers, o final do vídeo emocionou o público. Veja algumas reações:

eu amei demais esse comercial da xfinite que colocaram o elliot e o et se reencontrando — Ligi (@dmlikaa) November 29, 2019

Eu já acordei chorando rsrs Ceis viram que o E.T. voltou pra visitar o Elliot? Se vc é jovem não tem ideia do que foi o E.T. pra minha geração. Que coisa mais linda, gente ❤️ Assistamhttps://t.co/K2Ppn95GKx — Dani, da #ChamaADani (@danimie) November 29, 2019

O ET voltou pra visitar o Elliot que ja tem dois filhos e eu estou chorando. ❤ pic.twitter.com/JjmZ9gMXZg — Vanessinha (@vanessainacio) November 28, 2019

Assista ao vídeo: