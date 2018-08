Elizabeth Olsen pede novo uniforme para a Feiticeira Escarlate

A atriz Elizabeth Olsen pediu um novo uniforme sem decote para a sua personagem no universo cinematográfico da Marvel Foto: Marvel Studios/Divulgação

A atriz Elizabeth Olsen, que interpreta a Feiticeira Escarlate nos filmes do universo cinematográfico da Marvel, quer um novo uniforme para a sua personagem. Em entrevista para a revista de moda norte-americana Elle, Olsen falou que chama a atenção o fato de ela ser a única personagem que tem um decote no uniforme.

"Eu não tenho nada contra decotes, mas acho que o uniforme deveria ser mais fechado. Todas as outras mulheres usam uniformes sem decote - Tessa Thompson, Scarlett [Johansson]. É engraçado porque de vez em quando eu olho em volta e percebo que sou a única pessoa com decote e uma piada interna recorrente no set de filmagens é que meu uniforme não evoluiu muito nos filmes", disse Elizabeth.

Mesmo assim, Elizabeth elogia como a Marvel está sendo inclusiva nos filmes e espera que os rumores de um filme estrelado só pelas heroínas do universo cinematográfico se confirmem. "É por isso que eu gosto de trabalhar com a Marvel, eles não tentam forçar nada, mas ao mesmo tempo reconhecem que tem uma enorme plataforma e a usam de forma que as histórias produzidas sejam o mais inclusivas possíveis", elogiou a atriz.